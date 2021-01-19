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Стало известно, когда Рада примет закон о референдуме

Киев, Вторник 19 января 2021 15:35
Стало известно, когда Рада примет закон о референдуме
Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Верховная рада Украины может принять закон о референдуме во втором чтении 26-27 января. Рассмотрение ожидается на первой пленарной неделе в 2021 году.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, закон о референдуме уже почти полгода обрабатывается и согласовывается с международными институциями и украинскими экспертами.

"Он будет на следующей неделе в повестке дня, кажется, во вторник. То есть, думаю, во вторник-среду мы сможем проголосовать законопроект о референдуме и открыть возможность для всеукраинских референдумов", - отметил Корниенко.

Напомним, 18 июня 2020 года парламент поддержал в первом чтении президентский законопроект о всеукраинском референдуме. Голосование будет назначаться постановлением Рады, а вопрос будет предлагать избирателю четкие ответы "да" или "нет".

Директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто рассказал РБК-Украина, что этот закон о референдуме является "законом о манипулировании общественным мнением".

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