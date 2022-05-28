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Стало відомо, як Путін може "віддячити" Лукашенку за допомогу у війні проти України

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Україна, Субота 28 травня 2022 15:09
Стало відомо, як Путін може "віддячити" Лукашенку за допомогу у війні проти України Фото: Володимир Путін та Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Кремль може ухвалити рішення обстріляти територію Білорусі з метою пропаганди. Також на білоруській території не виключено теракту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міжнародне розвідувальне співтовариство InformNapalm.

"Не виключаємо, що росіяни можуть з метою пропаганди самі обстріляти Білорусь або організувати теракти, щоб дотиснути Лукашенка і пустити в брухт, замінивши на більш поступливіший кадр", - йдеться в повідомленні.

При цьому волонтери вказують на важливу відмінність українців від росіян, яку видно і стосовно Білорусі. Поки російська армія з території Білорусі завдавала ракетних ударів по українських містах, використовувала Білорусь як плацдарм для вторгнення, за цей час Україна жодного разу не завдала удару по території Білорусі, навіть по місцях розташування російських сил.

"Тобто поки Лукашенко грає на шкіряній флейті Путіна і озвучує своїм гнилим ротом пропагандистські тези рашистів, українці жодного разу не вдарили", - констатували у спільноті.

Нагадаємо, днями українські війська помітили, що Білорусь перекинула до кордонів з Україною російські ракетні комплекси "Іскандер".

А перед цим у Білорусі розгорнули два ракетні дивізіони в рамках підготовки до військових навчань неподалік українського кордону.

Після цього Лукашенко заявив про наміри створити оперативне командування своїми військами на південному напрямку, тобто на кордоні з Україною.

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