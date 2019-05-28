Стало известно, когда Саакашвили прилетит в Украину

Завтра, 29 мая, в 17:15 Михаил Саакашвили прилетает из Варшавы в Борисполь. Об этом написала помощница Саакашвили Дарина Чиж в Facebook.

Отметим, сегодня президент Владимир Зеленский своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство.

РБК-Украина писало, что в 2017 году президент Петр Порошенко лишил гражданства бывшего председателя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили. Также тогда генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействие членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Добавим, тогда ГПУ обнародовала записи разговоров по делу Саакашвили. Экспертиза записей переговоров лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили с бизнесменом Сергеем Курченко подтвердила подлинность их голосов.

В декабре 2017 года Генеральная прокуратура Украины обвинила экс-президента Грузии Саакашвили и руководителя киевской областной ячейки его партии "Рух новых сил" Севериона Дангадзе в намерениях свергнуть конституционный строй и захватить государственную власть в Украине.