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Стало известно, когда президент МОК посетит Украину

Автор: РБК-Украина

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томах Бах намерен посетить Украину. Его визит запланирован на сентябрь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Сообщается, что сегодня президент Владимир Зеленский провел встречу с украинскими спортсменами - победителями и призерами XXXII летних Олимпийских игр в Токио и их тренерами.

Он в очередной раз высказался за проведение в будущем Олимпийских игр в Украине, но склоняется к тому, что это будет уже при "следующих поколениях".

Также, по его словам, во время визита в Украину президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха будет представлена национальная программа развития спортивной инфраструктуры.

Напомним, в июне Бах принял приглашение посетить Украину, но о сроках ничего не сообщалось.

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Томас БахМОКВизит в Украину