Стало відомо, коли президент МОК відвідає Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента .

Повідомляється, що сьогодні президент Володимир Зеленський провів зустріч з українськими спортсменами - переможцями та призерами XXXII літніх Олімпійських ігор у Токіо та їх тренерами.

Він в черговий раз висловився за проведення в майбутньому Олімпійських ігор в Україні, але схиляється до того, що це буде вже за "наступних поколіннях".

Також, за його словами, під час візиту до України президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха буде представлено національну програму розвитку спортивної інфраструктури.