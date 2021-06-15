Стало известно, когда прекратится поддержка Windows 10

Американская компания Microsoft прекратит поддержку Windows 10 в 2025 году. В конце этого месяца будет представлена преемница данной операционной системы.

Сообщается, что с 14 октября 2025 года не будет новых обновлений или исправлений безопасности ни для версии Home, ни для версии Pro. А версия Windows, которую представят в ближайшее время, станет одним из самых значительных обновлений ОС за последнее десятилетие.

Windows 10 была выпущена в июле 2015 года, и в самой компании тогда говорили, что это якобы будет последняя версия ОС.