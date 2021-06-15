Стало відомо, коли припиниться підтримка Windows 10

Американська компанія Microsoft припинить підтримку Windows 10 в 2025 році. В кінці цього місяця буде представлена наступниця даної операційної системи.

Повідомляється, що з 14 жовтня 2025 року не буде нових оновлень або виправлень безпеки ані для версії Home, ані для версії Pro. А версія Windows, яку представлять найближчим часом, стане одним з найзначніших оновлень ОС за останнє десятиліття.

Windows 10 була випущена в липні 2015 року, і в самій компанії тоді говорили, що це нібито буде остання версія ОС.