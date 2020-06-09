Стало відомо, хто представить ОРДЛО на переговорах по Донбасу: список

Фото: Денис Казанський (facebook.com/den.kazansky)

До складу групи увійшли журналісти

Два журналісти, лікар, юрист і керівник громадської організації увійшли до складу групи переселенців на переговорах по Донбасу. Серед них є журналіст Денис Казанський.

Про це повідомило джерело РБК-Україна, пов'язане з Мінським процесом.

До роботи політичної групи Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) вперше залучено представників тимчасово окупованих Росією окремих районів Донецької та Луганської областей України, які заявлені з боку української делегації.

Як повідомило джерело РБК-Україна, Донецьку область представляють відомі журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський.

Представники від Луганської області - юрист, керівник Міжнародної громадської організації "Луганське земляцтво" Вадим Горан і лікар Костянтин Лібстер.

Як раніше писало РБК-Україна, кілька пунктів Мінських угод від 2015 року передбачають "консультації та узгодження" з представниками ОРДЛО.

Російська делегація в Тристоронньої контактній групі продовжує наполягати, що "голосом" окупованих територій повинні вважатися бойовики "Л/ДНР". В "мінському процесі" вони зараз присутні в якості "запрошених".

Українська сторона в ТКГ неодноразово відмовлялася вести з ними прямі переговори. У відповідь на це Кремль звинувачує офіційний Київ у зриві мирного процесу.

Щоб виконати Мінські угоди нова делегація України запропонувала залучити до переговорів представників ОРДЛО з числа переселенців.

Нагадаємо, МЗС України назвав головну "червону лінію" України в переговорах по Донбасу.

Також голова українського МЗС назвав один з компромісів, на який готова піти Україна для повернення окупованого Донбасу.

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Автор: Владислав Красинский