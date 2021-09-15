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Взрыв автомобиля в Днепре квалифицировали как теракт

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Днепр, Среда 15 сентября 2021 10:57
Взрыв автомобиля в Днепре квалифицировали как теракт Фото: в Днепре взорвался автомобиль (dp.npu.gov.ua/news)
Автор: Анастасия Рокитна

В Днепре взорвался автомобиль, в результате которого погибли два человека. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

В автомобиле находились мужчина и женщина. Они погибли.

Открыто уголовное производство с предыдущей правовой квалификацией по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Что произошло

В городе Днепр на проспекте Богдана Хмельницкого взорвалась машина. В результате инцидента погибли два человека.

Напомним, опубликовано фото и видео с места происшествия.

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