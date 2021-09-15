Взрыв автомобиля в Днепре квалифицировали как теракт
Фото: в Днепре взорвался автомобиль (dp.npu.gov.ua/news)
В Днепре взорвался автомобиль, в результате которого погибли два человека. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.
В автомобиле находились мужчина и женщина. Они погибли.
Открыто уголовное производство с предыдущей правовой квалификацией по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
Что произошло
В городе Днепр на проспекте Богдана Хмельницкого взорвалась машина. В результате инцидента погибли два человека.