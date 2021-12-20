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СБУ о подозрении Порошенко: это еще не все, уголовное дело расследуется

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Киев, Понедельник 20 декабря 2021 16:23
СБУ о подозрении Порошенко: это еще не все, уголовное дело расследуется Фото: пятый президент Украины Петр Порошенко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко в государственной измене не завершает расследование контрабанды угля с оккупированного Донбасса в 2014-2015 года. Уголовное производство продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Службы безопасности Украины.

"Трем лицам было сообщено о подозрении ранее, и сегодня объявлено подозрение народному депутату Украины. Хочу сказать, что это работа системная, это еще не все, уголовное производство расследуется. И о дальнейших результатах мы будет информировать общество", - заявил руководитель Главного следственного управления СБУ Андрей Швец.

Напомним, по данным следствия, Порошенко якобы в сговоре, в том числе с высшим руководством России, способствовал деятельности террористических организаций "ЛДНР" путем выплат за поставки угля.

В уголовном деле фигурируют также нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук, бывший министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин, а также Сергей Кузяра (бывший советник экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого), который был задействован в переговорах с главарями "ЛДНР".

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