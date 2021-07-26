Стало известно, почему самолет Belavia подал сигнал бедствия

Агентство сообщает, что экипаж вышел на связь с диспетчерами московского авиаузла и сообщил о критическом внезапном росте температуры масла в двигателе, запросив экстренную посадку.

Лайнер находится у границы Липецкой и Тульской областей и продолжает движение на небольшой высоте в сторону Москвы.

Агентство "Интерфакс" сообщило, что сначало экипаж запросил экстренную посадку в Воронеже.

"Диспетчеры дали разрешение, а самолет стал вырабатывать топливо. Однако позднее изменил курс в направлении Москвы", - говорится в сообщении.

Издание "ТАСС" установило, что на борту самолета "Белавиа", подавшего сигнал тревоги, находятся 197 пассажиров и 7 членов экипажа. Борт будет садиться в Домодедово.