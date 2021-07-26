Самолет Минск-Анталия подал сигнал бедствия: что происходит
Фото: самолет Минск-Анталия подал сигнал бедствия (facebook.com)
Самолет белорусской авиакомпании Belavia, летевший из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия. Он планирует совершить вынужденную посадку.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Интерфакс".
Лайнер подал сигнал тревоги тревоги над Белгородской областью. Впоследствии самолет снизился и изменил курс.
"Самолет Boeing 737, направлявшийся из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия", - говорится в сообщении.
Самолет снизился и изменил курс. В настоящее время он находится над Воронежем, сообщает ТАСС.
По предварительным данным, на борту возникла нештатная ситуация.
"Экипаж подал сигнал бедствия спустя час после вылета. Лайнер получил разрешение диспетчеров на экстренную посадку в Воронеже. Сейчас самолет быстро снижается", - сообщает "Интерфакс".