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Стало известно, почему Минюст отказался регистрировать приказ о запрете подержанных вагонов

Автор: РБК-Украина

Министерство юстиции Украины не согласовало приказ Мининфраструктуры об ограничении сроков эксплуатации вагонов из-за возможной поддержки крупных компаний, которые ввозят такой подержанный подвижной состав на территорию Украины.

Об этом пишет Delo.ua.

Как напоминает издание, длительные переговоры участников рынка с регулятором и УЗ привели к появлению вначале полного прямого запрета на ввоз вагонов со стороны Кабмина, а затем - к проекту приказа Мининфраструктуры "Об утверждении порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте", где расписаны граничные сроки эксплуатации для разных типов вагонов.

Кроме того, документом установлены правила проведения капремонтов - их должны проводить вагоноремонтные предприятия Украины.

Отказ Минюста регистрировать данный приказ сводит, фактически, к нулю все договоренности, достигнутые на рынке. В окружении министра утверждают, что таким образом он попытается вступить в переговоры о корректировании документа в интересах крупных промышленных групп.

Они являются крупнейшими грузоотправителями и больше всего заинтересованы в наличии на рынке дешевых вагонов, независимо от их возраста, опасности эксплуатации и разрушительного влияния на инфраструктуру.

Наиболее скандальным стал ввоз вагонов в обход прямого запрета Кабмина компанией "Альфара", к которой может иметь отношение один из членов набсовета "Укрзализныци" Адомас Аудицкас.

В апреле 2021 года Госбюро расследований и Нацполиция проводили обыски в "Укрзализныце", ряде компаний, которые принимали участие в схеме незаконных поставок подержанных вагонов из России. В перечне компаний - "Альфара", "Пиеспи капитал", "БГС Рейл". Кроме того, обыски проводили и в офисе у Адомаса Аудицкаса.

Напомним, 29 мая РБК-Украина сообщало, что министерство юстиции вернуло приказ Министерства инфраструктуры "Об утверждении порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте", отказав ему в государственной регистрации. Теперь приказ должен быть отменен.

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