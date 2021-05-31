Стало відомо, чому Мін'юст відмовився реєструвати наказ про заборону вживаних вагонів

Як нагадує видання, тривалі переговори учасників ринку з регулятором і УЗ призвели до появи спочатку повної прямої заборони на ввезення вагонів з боку Кабміну, а потім - до проекту наказу Мінінфраструктури "Про затвердження порядку встановлення заборони експлуатації вантажних вагонів на залізничному транспорті", де розписані граничні терміни експлуатації для різних типів вагонів.

Крім того, документом встановлено правила проведення капремонтів - їх повинні проводити вагоноремонтні підприємства України.

Відмова Мін'юсту реєструвати даний наказ зводить, фактично, до нуля всі домовленості, досягнуті на ринку. В оточенні міністра стверджують, що таким чином він спробує вступити в переговори про коригування документа в інтересах великих промислових груп.

Вони є найбільшими вантажовідправниками й найбільше зацікавлені в наявності на ринку дешевих вагонів, незалежно від їх віку, небезпеки експлуатації та руйнівного впливу на інфраструктуру.

Найбільш скандальним стало ввезення вагонів в обхід прямої заборони Кабміну компанією "Альфара", до якої може мати відношення один з членів Наглядової ради "Укрзалізниці" Адомас Аудіцкас.

У квітні 2021 року Держбюро розслідувань і Нацполіція проводили обшуки в "Укрзалізниці", ряді компаній, які брали участь у схемі незаконних поставок старих вагонів з Росії. У переліку компаній - "Альфара"," Пієспі капітал","БГС Рейл". Крім того, обшуки проводили й в офісі в Адомаса Аудіцкаса.