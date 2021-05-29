Минюст отказал в госрегистрации приказа о списании вагонов по возрасту

Министерство юстиции вернуло приказ Министерства инфраструктуры "Об утверждении порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте", отказав ему в государственной регистрации. Теперь приказ должен быть отменен.

Об этом говорится в письме Минюста, копия которого есть в распоряжении РБК-Украина.

"Одновременно отмечаем, что согласно абзацам шестнадцатого, семнадцатого пункта 13 положения о государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств, других органов исполнительной власти, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 28 декабря 1992 года № 731, нормативно-правовой акт, в государственной регистрации которого отказано, подлежит отмене субъектом нормотворчества в 5-дневный срок со дня получения письма Министерства юстиции Украины об отказе в его государственной регистрации", - сказано в сообщении.

Напомним, это уже третья версия проекта, которую подготовили в Мининфраструктуры: предыдущие две были раскритикованы бизнесом и властью как такие, что создают дискриминационные условия и приведут к дефициту подвижного состава в стране.

Так, согласно проекту приказа, придется списать более 42 тыс. вагонов, а покупка новых обойдется в десятки миллиардов гривен.

Ранее промышленники обратились к премьеру с открытым письмом, в котором призвали не допустить принятия этого проекта приказа, поскольку он повлечет сокращение производства и падение доходов в бюджеты всех уровней.

Против принятия третьей редакции приказа выступили и в Европейской бизнес-ассоциации. Там заявили, что обновленная редакция все еще содержит много противоречивых норм. В частности, речь идет о том, что предельный срок службы грузового вагона будет рассчитываться по результатам контрольных испытаний на каждую модель или тип грузового вагона