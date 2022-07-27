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Стало известно, как Пентагон будет "прикрывать" Пелоси во время визита в Тайвань

Фото: спикер палаты представителей Нэнси Пелоси (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Пентагон разрабатывает планы на любые непредвиденные обстоятельства во время визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайвань, который запланирован на август.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Официальные лица сообщили изданию, что, если Пелоси отправится на Тайвань, что еще окончательно неясно, военные увеличат передвижение сил и средств в Индо-Тихоокеанском регионе.

Они отказались предоставить подробности, но сказали, что истребители, корабли, средства наблюдения и другие военные системы, вероятно, будут использоваться для обеспечения перекрывающихся колец защиты во время ее полета на Тайвань и во время пребывания на острове.

Издание отмечает, что любая зарубежная поездка высокопоставленного лидера США требует дополнительной безопасности. Но визит Пелоси на Тайвань выйдет за рамки обычных мер предосторожности, это будет первая поездка представителя США такого уровня в Тайвань с 1997 года.

Напомним, ранее правительство Китая пригрозило "решительными мерами", в случае визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань.

Буквально вчера представитель Министерства национальной обороны Китая Тан Кефей завил, что если США будут настаивать на поездке спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайвань, армия Китая "никогда не будет сидеть сложа руки".

Также мы писали, что, по информации СМИ, американские военные начали опасаться, что Китай может сбить самолет со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время ее визита в Тайвань, который запланирован в августе текущего года.

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