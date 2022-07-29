Стало известно, когда Пелоси может отправиться в Тайвань

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань может состояться уже в ближайшие несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter репортера Washington Post Джоша Рогина.

"Дипломатические источники говорят, что поездка спикера Пелоси на Тайвань ожидается, (произойдет это) в начале ее азиатского турне", - написал он.

Репортер добавил, что в офисе Пелоси ему сообщили, что "визит возможен, но не подтвержден".

"Пока она не приземлится, все может измениться, но она собирается", - добавил Рогин.