Стало відомо, коли Пелосі може вирушити до Тайваню

Візит спікера палати представників США Ненсі Пелосі на острів Тайвань може відбутися вже протягом кількох днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter репортера Washington Post Джоша Рогіна.

"Дипломатичні джерела кажуть, що поїздка спікера Пелосі на Тайвань очікується (відбудеться це) на початку її азіатського турне", - написав він.

Репортер додав, що в офісі Пелосі йому повідомили, що "візит можливий, але не підтверджений".

"Поки вона не приземлиться, все може змінитись, але вона збирається", - додав Рогін.