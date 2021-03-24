Стало известно, откуда у Семинского взялись деньги на мандат за 7 млн

Народный депутат от "Слуги народа" Олег Семинский смог заявлять о готовности потратить на депутатский мандат 7 миллионов благодаря финансовым махинациям, совершенным им в период работы в компании "Нефтегаздобыча", частично принадлежавшей экс-министру транспорта Николаю Рудьковскому. Кроме того, у Семинского, занимавшего пост гендиректора компании, была высокая заработная плата.

"Он получал заработную плату, как получают десятки тысяч менеджеров. И когда доходы компании росли - его зарплата росла. Вначале - 1 тысяча долларов, потом - 5 тысяч долларов, потом - 50 тысяч долларов, потом - 300 тысяч долларов, потом - 500 тысяч долларов в месяц получал Семинский", - рассказал Рудьковский.

Кроме того, по его словам, Семинский и нынешний нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, также бывший совладелец "Нефтегаздобычи", договорились о самовольном перераспределении долей и доходов компании.

Также Рудьковский утверждает, что имели место и другие финансовые махинации со стороны Семинского.

"Есть десятки свидетелей, сотрудников компании, которые подтвердят мои слова - что в тот период с 2008 по 2012 год он обналичивал каждый месяц больше 10 млн долларов - больше 100 кг долларов - через разные компании, для себя и Шуфрича. В этот период куплены самолеты, яхты Шуфрича - три самолета и три яхты, вся недвижимость, которую построил Семинский, офисные центры и т.п., и кешем забитые банковские ячейки. Это все было сделано путем разворовывания, неуплаты налогов компанией "Нефтегаздобыча" - сказал Рудьковский.

По его словам, Семинский мог забирать около 30% всех доходов компании.