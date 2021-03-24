Стало відомо, звідки у Семінського взялися гроші на мандат за 7 млн

Народний депутат від "Слуги народу" Олег Семінський зміг заявляти про готовність витратити на депутатський мандат 7 мільйонів завдяки фінансовим махінаціям, здійснених ним в період роботи в компанії "Нафтогазвидобування", яка частково належала екс-міністру транспорту Миколі Рудьковському. Крім того, у Семінського, який обіймав посаду гендиректора компанії, була висока заробітна плата.

"Він отримував заробітну плату, як отримують десятки тисяч менеджерів. І коли доходи компанії росли - його зарплата зростала. Спочатку - 1 тисяча доларів, потім - 5 тисяч доларів, потім - 50 тисяч доларів, потім - 300 тисяч доларів, потім - 500 тисяч доларів в місяць отримував Семінський", - розповів Рудьковський.

Крім того, за його словами, Семінський і нинішній нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич, також колишній співвласник "Нафтогазвидобування", домовилися про самовільний перерозподіл часток і доходів компанії.

Також Рудьковський стверджує, що мали місце і інші фінансові махінації з боку Семінського.

"Є десятки свідків, співробітників компанії, які підтвердять мої слова - що в той період з 2008 по 2012 рік він переводив у готівку кожен місяць понад 10 млн доларів - понад 100 кг доларів - через різні компанії, для себе і Шуфрича. У цей період куплені літаки, яхти Шуфрича - три літаки і три яхти, уся нерухомість, яку побудував Семінський, офісні центри тощо, і кешем забиті банківські комірки. Це все було зроблено шляхом розкрадання, несплату податків компанією "Нафтогазвидобування" - сказав Рудьковський.

За його словами, Семінський міг забирати близько 30% всіх доходів компанії.