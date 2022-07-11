Стало известно, когда объявят имя нового премьера Британии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Будет несколько этапов голосования за следующее лидерство среди британских депутатов.

Напомним, Борис Джонсон подал в отставку с поста премьер-министра Британии.

На данный момент на пост премьера претендует 11 человек. Так, сегодня министр иностранных дел Британии Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост главы Консервативной партии страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.