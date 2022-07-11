Стало відомо, коли оголосять ім'я нового прем'єра Британії
Фото: стало відомо, коли оголосять ім'я нового прем'єра Британії (Getty Images)
Консервативна партія оголосить ім'я нового прем’єр-міністра Великої Британії 5 вересня після голосування серед членів партії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Буде декілька етапів голосування за наступне лідерство серед британських депутатів.
Зрештою, 5 вересня Консервативна партія обере переможця з-поміж двох кандидатів.
Нагадаємо, Борис Джонсон подав у відставку з поста прем'єр-міністра Британії.
На разі на посаду прем'єра претендує 11 людей. Так, сьогодні міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс висунула свою кандидатуру на посаду глави Консервативної партії країни.
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