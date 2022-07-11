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Стало відомо, коли оголосять ім'я нового прем'єра Британії

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Велика Британія, Понеділок 11 липня 2022 22:18
Стало відомо, коли оголосять ім'я нового прем'єра Британії Фото: стало відомо, коли оголосять ім'я нового прем'єра Британії (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Консервативна партія оголосить ім'я нового прем’єр-міністра Великої Британії 5 вересня після голосування серед членів партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Буде декілька етапів голосування за наступне лідерство серед британських депутатів.

Зрештою, 5 вересня Консервативна партія обере переможця з-поміж двох кандидатів.

Нагадаємо, Борис Джонсон подав у відставку з поста прем'єр-міністра Британії.

На разі на посаду прем'єра претендує 11 людей. Так, сьогодні міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс висунула свою кандидатуру на посаду глави Консервативної партії країни.

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