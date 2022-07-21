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Стало известно, когда назначат нового генпрокурора

Фото: Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Нового генерального прокурора Украины назначат в ближайшие 10 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

Он отметил, что первой и самой главной задачей чиновника должно стать назначение руководителя САП, как этого требует президент Владимир Зеленский.

Поэтому Арахамия обращается к Конкурсной комиссии по избранию руководителя ведомства с просьбой завершить все необходимые процедуры в 10-дневный срок, чтобы с этим вопросом не было никаких задержек.

Напомним, 19 июля Верховная рада уволил Ирину Венедиктову с должности генпрокурора.

Исполняющим обязанности генпрокурора стал Алексей Симоненко. РБК-Украина писало, что о нем известно.

Кроме этого, комиссия определила победителем конкурса на главу САП Александра Клименко. Кто он такой - читайте в нашем материале.

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ГенпрокурорДавид Арахамия