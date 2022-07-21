Стало известно, когда назначат нового генпрокурора

Нового генерального прокурора Украины назначат в ближайшие 10 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.
Он отметил, что первой и самой главной задачей чиновника должно стать назначение руководителя САП, как этого требует президент Владимир Зеленский.
Поэтому Арахамия обращается к Конкурсной комиссии по избранию руководителя ведомства с просьбой завершить все необходимые процедуры в 10-дневный срок, чтобы с этим вопросом не было никаких задержек.
Напомним, 19 июля Верховная рада уволил Ирину Венедиктову с должности генпрокурора.
Исполняющим обязанности генпрокурора стал Алексей Симоненко. РБК-Украина писало, что о нем известно.
Кроме этого, комиссия определила победителем конкурса на главу САП Александра Клименко. Кто он такой - читайте в нашем материале.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.