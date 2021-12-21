Стало известно о нарушении Минфином меморандума с МВФ

В частности, издание отмечает, что перед завершением финансового года Министерство финансов намерено потратить весь остаток средств, полученных от МВФ по "ковидной" программе, тогда как в меморандуме идет речь о том, что они должны остаться на счетах правительства.

Такие действия, по словам журналистов, ставят под угрозу продолжение программы в 2022 году.

Журналисты также напоминают, что в августе 2021 года, Украина, в рамках распределения специальных прав заимствований (SDR) получила от МВФ в эквиваленте 2,7 млрд долларов. Фактически это была безвозмездная "помощь" от фонда странам-участникам для поддержки экономики в сложных постпандемических условиях.

В сентябре 2021 Минфин уже использовал 1,3 млрд долларов из этих средств на финансирование дефицита бюджета - на погашение и обслуживание внешнего долга.

В Меморандуме, который был подписан в ноябре, было сказано, что Украина намерена сохранить остаток специальных прав заимствований как буфер против будущих рисков. Однако министерство Марченко практически сразу же нарушило данное обязательство перед МВФ.

Как сообщили в пресс-службе Минфина информагентству "Интерфакс-Украина", по состоянию на средину декабря 2021 года, ведомство Марченко уже использовало практически весь остаток средств, полученных от МВФ - 2,45 млрд долларов из полученных 2,7 млрд долларов.

Более того, до конца 2021 года Минфин планирует использовать оставшихся 250 млн долларов. Среди причин такого положения дел журналисты называют неэффективное планирование Минфином программы заимствований. И как результат - недостаток средств на покрытие даже обязательных, защищенных расходов в декабре.

Согласно официальным данным Госказначейства, сумма недофинансированных расходов до конца года от плана составляла 135 млрд грн (при общих расходах, запланированных на месяц - около 190 млрд грн).

По словам самого министра, в 2022 году за счет МВФ планировалось закрыть почти половину потребности во внешнем финансировании по существенно более низкой цене, чем операции на рынке. Сумма, на которую рассчитывает Минфин - это 2,2 млрд долларов в рамках действующей кредитной программы stand-by, пересмотры программы пройдут в марте и июне.