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Стало известно, когда начнется заседание СНБО

Автор: Александр Мороз

Заседание СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) начнется в 16:30. Оно пройдет в здании Офиса президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook СНБО.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов организовать проведение 22 октября 2021 в 16:30 в Киеве заседание СНБО (Офис президента)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что все члены СНБО проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.

Напомним, ранее информированный источник РБК-Украина сообщил, что Зеленский на сегодня созвал заседание СНБО. Как ожидается, на этом заседании поднимут вопросы экологии.

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СНБО