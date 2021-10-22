Стало известно, когда начнется заседание СНБО

Заседание СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) начнется в 16:30. Оно пройдет в здании Офиса президента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook СНБО.
"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов организовать проведение 22 октября 2021 в 16:30 в Киеве заседание СНБО (Офис президента)", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что все члены СНБО проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.
Напомним, ранее информированный источник РБК-Украина сообщил, что Зеленский на сегодня созвал заседание СНБО. Как ожидается, на этом заседании поднимут вопросы экологии.