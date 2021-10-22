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Стало відомо, коли почнеться засідання РНБО

Автор: Олександр Мороз

Засідання РНБО (Ради національної безпеки і оборони) розпочнеться о 16:30. Воно пройде в будівлі Офісу президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook РНБО.

"Президент України Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 22 жовтня 2021 року о 16:30 у Києві засідання РНБО (Офіс президента)", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що всі члени РНБО проінформовані про дату, час і місце проведення засідання.

Нагадаємо, раніше інформоване джерело РБК-Україна повідомило, що Зеленський на сьогодні скликав засідання РНБО. Як очікується, на цьому засіданні піднімуть питання екології.

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РНБО