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Стало известно, когда могут назначить нового омбудсмена

Фото: кандидат на должность омбусмена Дмитрий Лубинец (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Нового уполномоченного Верховной рады по правам человека могут назначить на ближайшем заседании парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram пресс-секретаря "Слуги народа" Юлии Палийчук.

По ее словам, сегодня прошло заседание депутатской фракции "Слуга народа", на котором рассматривался план законопроектных работ, необходимых для вступления Украины в Евросоюз.

Кроме того, обсуждалась кандидатура нардепа, главы комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, нацменьшинств и межнациональных отношений Дмитрия Лубинца на должность омбудсмена.

"Голосование пройдет на ближайшем заседании парламента", - отметила Палийчук.

Напомним, кандидатуру Лубинца внесли в Верховную раду еще на прошлой неделе.

Предыдущего омбудсмена Людмилу Денисову уволили в конце мая после скандала с обнародованием многочисленных фактов изнасилований на оккупированных территориях, которые не смогла подтвердить доказательствами.

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Дмитрий ЛубинецВерховная рада