Стало відомо, коли можуть призначити нового омбудсмена

За її словами, сьогодні пройшло засідання депутатської фракції "Слуга народу", на якому розглядався план законопроектних робіт, необхідних для вступу України до Євросоюзу.

Крім того, обговорювалася кандидатура нардепа, голови комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, нацменшин і міжнаціональних відносин Дмитра Лубінця на посаду омбудсмена.

"Голосування пройде на найближчому засіданні парламенту", - зазначила Палійчук.