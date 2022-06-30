Стало известно, когда могут назначить нового омбудсмена
Нового уполномоченного Верховной рады по правам человека могут назначить на ближайшем заседании парламента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram пресс-секретаря "Слуги народа" Юлии Палийчук.
По ее словам, сегодня прошло заседание депутатской фракции "Слуга народа", на котором рассматривался план законопроектных работ, необходимых для вступления Украины в Евросоюз.
Кроме того, обсуждалась кандидатура нардепа, главы комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, нацменьшинств и межнациональных отношений Дмитрия Лубинца на должность омбудсмена.
"Голосование пройдет на ближайшем заседании парламента", - отметила Палийчук.
Напомним, кандидатуру Лубинца внесли в Верховную раду еще на прошлой неделе.
Предыдущего омбудсмена Людмилу Денисову уволили в конце мая после скандала с обнародованием многочисленных фактов изнасилований на оккупированных территориях, которые не смогла подтвердить доказательствами.
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