Стало известно, когда могут назначить нового омбудсмена

Нового уполномоченного Верховной рады по правам человека могут назначить на ближайшем заседании парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram пресс-секретаря "Слуги народа" Юлии Палийчук.

По ее словам, сегодня прошло заседание депутатской фракции "Слуга народа", на котором рассматривался план законопроектных работ, необходимых для вступления Украины в Евросоюз.

Кроме того, обсуждалась кандидатура нардепа, главы комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, нацменьшинств и межнациональных отношений Дмитрия Лубинца на должность омбудсмена.

"Голосование пройдет на ближайшем заседании парламента", - отметила Палийчук.