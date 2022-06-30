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Стало відомо, коли можуть призначити нового омбудсмена

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Київ, Четвер 30 червня 2022 20:11
Стало відомо, коли можуть призначити нового омбудсмена Фото: кандидат на посаду омбусмена Дмитро Лубінець (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Нового уповноваженого Верховної ради з прав людини можуть призначити на найближчому засіданні парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прес-секретаря "Слуги народу" Юлії Палійчук.

За її словами, сьогодні пройшло засідання депутатської фракції "Слуга народу", на якому розглядався план законопроектних робіт, необхідних для вступу України до Євросоюзу.

Крім того, обговорювалася кандидатура нардепа, голови комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, нацменшин і міжнаціональних відносин Дмитра Лубінця на посаду омбудсмена.

"Голосування пройде на найближчому засіданні парламенту", - зазначила Палійчук.

Нагадавши, кандидатуру Лубінця внесли до Верховної ради ще минулого тижня.

Попереднього омбудсмена Людмилу Денісову звільнили наприкінці травня після скандалу з оприлюдненням численних фактів зґвалтувань на окупованих територіях, які не змогла підтвердити доказами.

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