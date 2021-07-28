Стало известно, когда миссия МВФ вернется в Украину

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сообщила, когда миссия вернется в Украину. Также она положительно оценила разговор с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу Георгиевой.
"Очень конструктивный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно устойчивого экономического прогресса Украины, достигнутого в рамках программы МВФ", - отмечает Кристалина Георгиева.
В частности, директор-распорядитель добавила, что надеется на продолжение продуктивного участия Украины и МВФ в рамках окончательных вопросов уже в этом сентябре.
Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что 28 июля в 17:00 состоится телефонный разговор президента Владимира Зеленского и директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.
Также РБК-Украина писало, что Владимир Зеленский, со своей стороны, убежден в том, что Украина выполнила все обязательства перед МВФ, чтобы получить очередной транш.