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Стало відомо, коли місія МВФ повернеться в Україну

Автор: Сергій Пишкін

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва повідомила, коли місія повернеться до України. Також вона позитивно оцінила телефону розмову з президентом Володимиром Зеленським.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку Георгієвої.

"Дуже конструктивна телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським щодо стійкого економічного прогресу України, досягнутого в рамках програми МВФ", - відзначає Крісталіна Георгієва.

Зокрема, директор-розпорядник додала, що сподівається на продовження продуктивної участі України та МВФ в рамках остаточних питань вже цього вересня.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що 28 липня о 17:00 відбудеться телефонна розмова президента Володимира Зеленського та директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої.

Також, РБК-Україна писало, що Володимир Зеленський, зі свого боку, переконаний у тому, що Україна виконала усі зобов'язання перед МВФ, аби отримати черговий транш.

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