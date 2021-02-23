Стало известно, кому передадут на хранение "трубу Медведчука"

Участок нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", известный как "труба Медведчука", передадут на хранение "Укртранснафте". При этом компания не сможет его использовать.
Об этом говорится в решении "Нафтогаза Украины", опубликованном на сайте "Укртранснафты".
Сообщается, что "Нафтогаз" дал согласие на то, чтобы "Укртранснафта" приняла имущество компании "ПрикарпатЗападтранс" на временное ответственное хранение без права пользования. При этом государство должно компенсировать расходы.
Отметим, "ПрикарпатЗападтранс" связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком, против которого введены санкции.
Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил вернуть в государственную собственность участок нефтепровода "Самара - Западное направление".
Секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал, скоро будет раскрыто больше информации о том, кто украл у украинского народа этот трубопровод и почему он не стал государственным. Он также добавил, что в ходе следственных действий "очень многие вещи стали явными".
"Удивительно, когда такой объект никто не замечает", - подчеркнул секретарь СНБО.