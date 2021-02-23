Стало известно, кому передадут на хранение "трубу Медведчука"

Сообщается, что "Нафтогаз" дал согласие на то, чтобы "Укртранснафта" приняла имущество компании "ПрикарпатЗападтранс" на временное ответственное хранение без права пользования. При этом государство должно компенсировать расходы.

Отметим, "ПрикарпатЗападтранс" связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком, против которого введены санкции.