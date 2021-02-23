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Стало відомо, кому передадуть на зберігання "трубу Медведчука"

Автор: РБК-Україна

Ділянку нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", відому як "труба Медведчука", передадуть на зберігання "Укртранснафті". При цьому компанія не зможе його використовувати.

Про це йдеться у рішенні "Нафтогазу України", опублікованому на сайті "Укртранснафти".

Повідомляється, що "Нафтогаз" дав згоду на те, щоб "Укртранснафта" прийняла майно компанії "ПрикарпатЗахідтранс" на тимчасове відповідальне зберігання без права користування. При цьому держава має компенсувати витрати.

Відзначимо, "ПрикарпатЗахідтранс" пов'язують з народним депутатом Віктором Медведчуком, проти якого введено санкції.

Нагадаємо, раніше Рада національної безпеки і оборони України доручила повернути в державну власність ділянку нафтопроводу "Самара - Західний напрямок".

Секретар РНБО Олексій Данілов пообіцяв, скоро буде розкрито більше інформації про те, хто вкрав у українського народу цей трубопровід і чому він не став державним. Він також додав, що в ході слідчих дій "дуже багато речей стали явними".

"Дивно, коли такий об'єкт ніхто не помічає", - підкреслив секретар РНБО.

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Новини України Віктор МедведчукРНБОтрубопровод
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