Стало відомо, кому передадуть на зберігання "трубу Медведчука"

Повідомляється, що "Нафтогаз" дав згоду на те, щоб "Укртранснафта" прийняла майно компанії "ПрикарпатЗахідтранс" на тимчасове відповідальне зберігання без права користування. При цьому держава має компенсувати витрати.

Відзначимо, "ПрикарпатЗахідтранс" пов'язують з народним депутатом Віктором Медведчуком, проти якого введено санкції.