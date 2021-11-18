Стало известно, на кого из министров готовилось покушение, о котором заявили сегодня в Министерстве внутренних дел. Жертвой покушения мог стать министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.