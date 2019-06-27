Стало известно, кого именно отпустят из плена на Донбассе

Украинские пленные Яков Веремейчик, Эдуард Михеев, Максим Гориянов, Дмитрий Великий будет завтра освобождены. Имена украинцев назвали в эфире "112 Украина".

Яков Веремейчик, обвиненный якобы в применении запрещенных методов ведения войны.

Эдуард Михеев, осужденный в непризнанной ЛНР к 12 годам за "государственную измену".

Максим Горяинов, осужденный в непризнанной ДНР к 15 годам за содействие "террористической деятельности".

Дмитрий Великий, осужденный к 15 годам за "террористическую деятельность".

Их уже завтра доставят в Минск.

Фото: имена украинцев, которых освободят (facebook.com)

РБК-Украина писало, что главари "ДНР" и "ЛНР" дали согласие на освобождение четырех удерживаемых украинцев.

Отметим, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что всем участникам процесса обмена заключенными между Россией и Украиной стоит запастись терпением. В Кремле предлагали Киеву закрытые переговоры относительно обмена заключенными.

Напомним, президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что вопрос освобождения пленных украинцев является одним из самых важных.