Стало известно, кого именно отпустят из плена на Донбассе

Яков Веремейчик, Эдуард Михеев, Максим Горяинов, Дмитрий Великий будут освобождены
Украинские пленные Яков Веремейчик, Эдуард Михеев, Максим Гориянов, Дмитрий Великий будет завтра освобождены. Имена украинцев назвали в эфире "112 Украина".
Их уже завтра доставят в Минск.
РБК-Украина писало, что главари "ДНР" и "ЛНР" дали согласие на освобождение четырех удерживаемых украинцев.
Отметим, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что всем участникам процесса обмена заключенными между Россией и Украиной стоит запастись терпением. В Кремле предлагали Киеву закрытые переговоры относительно обмена заключенными.
Напомним, президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что вопрос освобождения пленных украинцев является одним из самых важных.