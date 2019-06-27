Стало відомо, кого саме відпустять з полону на Донбасі

Українські полонені Яків Веремейчик, Едуард Міхєєв, Максим Горіянов, Дмитро Великий будують завтра звільнені. Імена українців назвали в ефірі "112 Україна".

Яків Веремейчик, звинувачений нібито в застосуванні заборонених методів ведення війни.

Едуард Міхєєв, засуджений в невизнаній ЛНР до 12 років за "державну зраду".

Максим Горіянов, засуджений в невизнаній ДНР до 15 років за сприяння "терористичної діяльності".

Дмитро Великий, засуджений до 15 років за "терористичну діяльність".

Їх вже завтра доставлять до Мінська.

Фото: імена українців, яких звільнять (facebook.com)

РБК-Україна писало, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" дали згоду на звільнення чотирьох утримуваних українців.

Відзначимо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков раніше заявляв, що всім учасникам процесу обміну ув'язненими між Росією і Україною варто запастися терпінням. У Кремлі пропонували Києву закриті переговори щодо обміну ув'язненими.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що питання звільнення полонених українців є одним з найважливіших.