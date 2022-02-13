Стало известно, о чем канцлер Германии будет разговаривать с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц 15 февраля посетит Россию, где встретится с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе переговоров глава немецкого правительства даст понять Москве, что она столкнется с тяжелыми последствиями, в случае вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Канцлер ясно даст понять (Путину - ред.), что любое нападение на Украину будет иметь тяжелые последствия, и что не следует недооценивать единство между Евросоюзом, США и Великобританией", - заявил агентству источник в правительстве Германии.

По его словам, немецкая сторона не ожидает конкретных результатов от встречи Шольца с Путиным. Однако, отметил собеседник издания, прямые переговоры с Москвой важны и позволят довести до российских властей, что наращивание войск на украинской границе может быть истолковано только как угроза.