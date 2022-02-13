Стало відомо, про що канцлер Німеччини розмовлятиме з Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 15 лютого відвідає Росію, де зустрінеться з російським лідером Володимиром Путіним. В ході переговорів глава німецького уряду дасть зрозуміти Москві, що вона зіткнеться з тяжкими наслідками, у разі вторгнення в Україну.

"Канцлер ясно дасть зрозуміти (Путіну - ред.), що будь - який напад на Україну буде мати важкі наслідки, і що не слід недооцінювати єдність між Євросоюзом, США і Великобританією", - заявило агентству джерело в уряді Німеччини.

За його словами, німецька сторона не очікує конкретних результатів від зустрічі Шольца з Путіним. Однак, зазначив співрозмовник видання, прямі переговори з Москвою важливі і дозволять довести до російської влади, що нарощування військ на українському кордоні може бути витлумачено тільки як загроза.