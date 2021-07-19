ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Стало известно, когда Канада откроет границы для иностранцев

Новина українською →
Оттава, Понедельник 19 июля 2021 22:05
Стало известно, когда Канада откроет границы для иностранцев Фото: Канада открывает границы для иностранцев - названы сроки (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Канады приняли решение открыть границы для иностранцев, которые были закрыты с марта 2020 года. Первыми в страну смогут въехать вакцинированные граждане США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Вакцинированные американцы смогут посещать канаду с 9 августа. Граждане остальных страны - с 7 сентября при условии, что "эпидемиологическая ситуация с коронавирусом останется благоприятной".

При этом въезд в Канаду будет запрещен всем иностранцам, не прошедших полную вакцинацию от коронавируса.

Напомним, канадские власти запретили въезд в страну иностранцам в марте 2020 года. Как заявили в правительстве Канады, это было сделано с целью снижения распространения коронавирусной инфекции.

Отметим, правительство Канады начало смягчать пограничные меры для въезжающих в страну туристов с 5 июля. Полностью вакцинированным путешественникам разрешили въезд без карантина или сдачи теста на коронавирус.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада Коронавирус Карантин
NEWS
Подписано распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады: повестка дня
Подписано распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады: повестка дня
DAILY
Элла Либанова: Нас должно быть не больше, мы должны жить дольше и лучше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Элла Либанова: Нас должно быть не больше, мы должны жить дольше и лучше