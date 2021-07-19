Стало відомо, коли Канада відкриє кордони для іноземців

Влада Канади прийняла рішення відкрити кордони для іноземців, які були закриті з березня 2020 року. Першими в країну зможуть в'їхати вакциновані громадяни США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

При цьому в'їзд до Канади буде заборонений всім іноземцям, які не пройшли повну вакцинацію від коронавірусу.

Вакциновані американці зможуть відвідувати Канаду з 9 серпня. Громадяни решти країни - з 7 вересня за умови, що "епідеміологічна ситуація з коронавірусом залишиться сприятливою".

Нагадаємо, канадська влада заборонила в'їзд в країну іноземцям у березні 2020 року. Як заявили в уряді Канади, це було зроблено з метою зниження поширення коронавірусної інфекції.

Зазначимо, уряд Канади почало пом'якшувати прикордонні заходи для туристів, що в'їжджають в країну з 5 липня. Повністю вакцинованим мандрівникам дозволили в'їзд без карантину або здачі тесту на коронавірус.