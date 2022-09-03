Стало известно, какую должность может получить Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров может получить руководящий пост в Росгвардии, если покинет нынешнюю должность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Медуза" .

В частности, по словам одного из близких к администрации президента России источников, сейчас рассматривается возможный переход Кадырова на руководящую должность в Росгвардии.

Издание отмечает, что Кадыров неоднократно рассуждал о возможной отставке. В том числе еще в 2016 году до победы на выборах в Чечне.