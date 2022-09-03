Стало відомо, яку посаду може отримати Кадиров

Глава Чечні Рамзан Кадиров може отримати керівну посаду в Росгвардії, якщо залишить нинішню посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Медуза" .

Зокрема, за словами одного з близьких до адміністрації президента Росії джерел, зараз розглядається можливий перехід Кадирова на керівну посаду в Росгвардії.

Видання зазначає, що Кадиров неодноразово міркував про можливу відставку. У тому числі ще в 2016 році до перемоги на виборах в Чечні.