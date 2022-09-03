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Стало відомо, яку посаду може отримати Кадиров

Фото: глава Чечні Рамзан Кадиров (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Глава Чечні Рамзан Кадиров може отримати керівну посаду в Росгвардії, якщо залишить нинішню посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Медуза".

Зокрема, за словами одного з близьких до адміністрації президента Росії джерел, зараз розглядається можливий перехід Кадирова на керівну посаду в Росгвардії.

Видання зазначає, що Кадиров неодноразово міркував про можливу відставку. У тому числі ще в 2016 році до перемоги на виборах в Чечні.

Нагадаємо, раніше Рамзан Кадиров записав відеозвернення, в якому натякнув на відставку. За його словами, він вже засидівся на посаді чеченського лідера.

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ЧечняКадиров