Стало відомо, яку посаду може отримати Кадиров

Глава Чечні Рамзан Кадиров може отримати керівну посаду в Росгвардії, якщо залишить нинішню посаду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Медуза".
Зокрема, за словами одного з близьких до адміністрації президента Росії джерел, зараз розглядається можливий перехід Кадирова на керівну посаду в Росгвардії.
Видання зазначає, що Кадиров неодноразово міркував про можливу відставку. У тому числі ще в 2016 році до перемоги на виборах в Чечні.
Нагадаємо, раніше Рамзан Кадиров записав відеозвернення, в якому натякнув на відставку. За його словами, він вже засидівся на посаді чеченського лідера.
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