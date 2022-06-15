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Стало известно, какой будет новая марка от "Укрпочты"

Фото: "Укрпочта" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

"Укрпочта" объявила результаты голосования за эскиз к марке "Доброго вечора, ми з України!". Больше всего голосов украинцы отдали за эскиз с трактором, буксирующим танк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы "Укрпочты" и Минцифры.

Согласно данным Министерства цифровой трансформации, за неделю к опросу приобщилось более 833 тысяч человек, из которых более 766 тысяч - в "Дії". Вариант эскиза с трактором, который тянет танк проголосовали 41,2% участников опроса.

На втором месте Путин, которого останавливает ВСУ - 18,6%. Третье место у воина из KALUSH = 14,8%. Четвертое и пятое место разделили гусь в поле с военными и керамический петушок. За них отдали свой голос 13 и 12,5%.

Новая марка "Укрпочты" выглядит следующим образом:

Как известно, первая почтовая марка "Русский военный корабль - иди на**й!" получила огромную популярность не только в Украине, но и разошлась по миру, вызвав огромный ажиотаж и спрос. Чтобы приобрести ее, люди выстраивались в огромные очереди за несколько часов до старта продаж.

Позже "Укрпочта" выпустла новую марку с эскизом со знаменитой фразой участника группы "ДахаБраха" Марка Галаневича, с которой обычно музыканты начинают свои концерты на гастролях по всему миру.

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Укрпочта