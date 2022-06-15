Стало відомо, якою буде нова марка від "Укрпошти"

"Укрпошта" оголосила результати голосування за ескіз до марки "Доброго вечора, ми з України!". Найбільше голосів українці віддали за ескіз з трактором, що буксує танк.
Згідно з даними Міністерства цифрової трансформації, за тиждень до опитування долучилося понад 833 тисячі осіб, з яких понад 766 тисяч - у "Дії". Варіант ескізу з трактором, який тягне танк проголосували 41,2% учасників опитування.
На другому місці Путін, якого зупиняє ЗСУ - 18,6%. Третє місце у воїна з KALUSH - 14,8%. Четверте і п'яте місце розділили гусак в полі з військовими і керамічний півник. За них віддали свій голос 13 і 12,5%.
Нова марка "Укрпошти" виглядає наступним чином:
Як відомо, перша поштова марка "Російський військовий корабель - йди на**й!" отримала величезну популярність не тільки в Україні, а й розійшлася по світу, викликавши величезний ажіотаж і попит. Щоб придбати її, люди шикувалися у величезні черги за кілька годин до старту продажів.
Пізніше "Укрпошта" випустила нову марку з ескізом зі знаменитою фразою учасника групи "ДахаБраха" Марка Галаневича, з якою зазвичай музиканти починають свої концерти на гастролях по всьому світу.