Стало известно, из какого оружия стреляли в синагоге

Фото: полиция США (facebook.com/NYPD)

Стрелок в синагоге был вооружен штурмовой винтовкой и как минимум тремя пистолетами

Устроивший стрельбу в синагоге в городе Питтсбург (США ) был вооружен штурмовой винтовкой и как минимум тремя пистолетами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

"Мы думаем, что один из них (видов оружия, – ред.) был штурмовой винтовкой, и мы знаем, что у подозреваемого было как минимум три пистолета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

"Он уже выходил из синагоги, когда полицейские Питтсбурга в форме столкнулись с ним. Полицейский потом был ранен, он отступил. Подозреваемый вернулся обратно в синагогу, чтобы укрыться от спецназа… Это все, что мы знаем на этот момент", - отмечено в заявлении.

Кроме того, подозреваемый, по мнению ФБР, действовал в одиночку, его мотивы пока неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что мужчина, устроивший стрельбу в синагоге "Дерево жизни" в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания), перед нападением выкрикивал антисемитские лозунги.

Отметим, нападение произошло во время еженедельной службы в еврейской синагоге "Дерево жизни", на момент нападения здание было полное.