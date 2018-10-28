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Стало відомо, з якої зброї стріляли в синагозі

Новини » Надзвичайні події    28.10.2018 - 06:32
Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)
Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)

Стрілок в синагозі був озброєний штурмовою гвинтівкою і як мінімум трьома пістолетами

Чоловік, який влаштував стрілянину в синагозі в місті Пітсбург (США ), був озброєний штурмовою гвинтівкою і як мінімум трьома пістолетами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

"Ми думаємо, що один з них (видів зброї, – ред.) був штурмовою гвинтівкою, і ми знаємо, що у підозрюваного було як мінімум три пістолети", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що підозрюваний раніше не потрапляв у поле зору правоохоронних органів.

"Він вже виходив із синагоги, коли поліцейські Піттсбурга у формі зіткнулися з ним. Поліцейський потім був поранений, він відступив. Підозрюваний повернувся назад в синагогу, щоб сховатися від спецназу... Це все, що ми знаємо на цей момент", - зазначено в заяві.

Крім того, підозрюваний, на думку ФБР, діяв сам, його мотиви поки невідомі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чоловік, який влаштував стрілянину в синагозі "Дерево життя" в американському місті Піттсбург (штат Пенсільванія), перед нападом викрикував антисемітські гасла.

Зазначимо, напад стався під час щотижневої служби в єврейській синагозі "Дерево життя", на момент нападу будівля було повна.

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