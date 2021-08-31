Отопительный сезон-2021: стало известно, с какими проблемами столкнутся местные власти

Как напоминает издание, курс на децентрализацию, которая предусматривает передачу ресурсов и полномочий на места, запустил также процесс перехода "тепловиков" в ведение регионов.

Теперь именно от власти на местах зависит то, насколько активно будут готовиться тепловики к холодному сезону, вовремя закупая энергоресурсы, и насколько адекватными будут тарифы на тепло и, соответственно, расчеты потребителей.

Некоторое время регулятор оставлял за собой контроль лишь над 28 крупными предприятиями с объемом годового производства свыше 170 тыс. Гкал из имеющихся в стране почти 650 лицензиатов. На сегодня в сфере ответственности НКРЭКУ остается производство тепла только на ТЭЦ, ТЭС, АЭС и когенерационных установках.

"В ситуации, когда местные органы власти имеют неограниченные возможности управления ТКЭ и у них, скорее всего, найдутся аргументы для давления на государство, если в отопительный сезон что-то пойдет не так, разумно не доводить дело до крайностей, а попытаться восстановить систему сдержек и противовесов. Возможно, есть смысл вернуть регулятор контроля за инвестиционными программами теплокоммунэнерго - за их формированием и, самое главное, выполнением. Отрасли от этого хуже точно не будет", - говорится в публикации.