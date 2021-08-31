Опалювальний сезон-2021: стало відомо, з якими проблемами зіштовхнеться місцева влада

Як нагадує видання, курс на децентралізацію, що передбачає передачу ресурсів і повноважень на місця, запустив також процес переходу "тепловиків" у відання регіонів.

Тепер саме від влади на місцях залежить те, наскільки активно будуть готуватися тепловики до холодного сезону, вчасно закуповуючи енергоресурси, та наскільки адекватними будуть тарифи на тепло і, відповідно, розрахунки споживачів.

Певний час регулятор залишав за собою контроль лише над 28 великими підприємствами з обсягом річного виробництва понад 170 тис. Гкал з наявних у країні майже 650 ліцензіатів. На сьогодні у сфері відповідальності НКРЕКП залишається виробництво тепла лише на ТЕЦ, ТЕС, АЕС і когенераційних установках.

"У ситуації, коли місцеві органи влади мають необмежені можливості управління ТКЕ і в них, швидше за все, знайдуться аргументи для тиску на державу, якщо в опалювальний сезон щось піде не так, розумно не доводити справу до крайнощів, а спробувати відновити систему стримувань і противаг. Можливо, є сенс повернути регулятору функцію контролю за інвестиційними програмами теплокомуненерго - за їх формуванням, і, найголовніше, виконанням. Галузі від цього гірше точно не буде", - йдеться в публікації.