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Стало известно, на каких направлениях Россия сейчас сосредотачивает основные силы в Украине

Фото: военный эксперт Олег Жданов (facebook.com)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

По состоянию на сегодня российские войска сосредотачивают все свои основные силы на Мариуполе и изюмском направлении. А все остальные - это отвлекающий маневр оккупантов, где они не имеют возможностей для наступления.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Мариуполь и изюмский направление - это два направления, где противник на сегодня сосредотачивает основные усилия. Все остальные направления они используют сейчас как отвлекающий маневр и разведку нашей обороны. На других направлениях у них нет сил и средств, чтобы осуществить хотя бы какую-то значительную наступательную операцию...Поэтому там они фактически действуют на авось. Они наступают - нет успеха - откатились. Успех есть - продолжают проводить наступление - потом наши идут в контрнаступление и выбивают их. И вот такой подход уже продолжается вторую неделю", - отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что в Изюмском районе продолжает увеличиваться количество живой силы РФ и ее вражеской техники. Оккупанты роют окопы, устанавливают блиндажи, прячась в лесах.

Добавим, что украинские защитники продолжают удерживать позиции на территории завода "Азовсталь" в заблокированном Мариуполе, который постоянно подвергается бомбардировкам.

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